Adolescente era llevada a Jujuy para ser cruzada a Perú y obligada a transportar droga

Un operativo clave de Gendarmería Nacional permitió rescatar a una adolescente de 15 años que era trasladada ilegalmente a Jujuy con el objetivo de cruzarla hacia Perú, donde sería obligada a transportar estupefacientes. El hecho salió a la luz gracias a la denuncia de un pasajero que viajaba en el mismo colectivo de larga distancia y notó actitudes sospechosas por parte del hombre que acompañaba a la menor.

Según consta en la causa, el testigo advirtió que el sujeto mantenía un comportamiento inapropiado con la joven y la presionaba constantemente para que no hablara. Además, llamó la atención que la víctima llevaba gorra y capucha que le cubrían gran parte del rostro, como si intentara pasar desapercibida.

El colectivo fue interceptado sobre la Ruta Nacional 9. Al momento del control, los efectivos confirmaron que la adolescente no figuraba en la lista de pasajeros, carecía de pasaje y no poseía documentación que acreditara su identidad. Inmediatamente, los dos adultos que viajaban con ella —un hombre y su madre— quedaron detenidos.

Durante las primeras entrevistas, la joven se mostró bajo un marcado estado de somnolencia, lo que encendió las alarmas sobre un posible suministro de sustancias para mantenerla controlada. En un primer momento, intentó hacer creer que era mayor de edad y proporcionó datos falsos. Sin embargo, en una entrevista a solas con los investigadores, confesó tener 15 años y relató la verdadera naturaleza del viaje.

La víctima contó que era trasladada hacia Perú con la misión de transportar droga. Dijo que había recibido promesas de dinero y otros beneficios, pero que con el correr de los días comenzaron las amenazas para obligarla a cumplir con el cometido. El plan era llegar al norte del país y utilizar territorio jujeño como punto de paso para concretar el cruce fronterizo de manera ilegal.

La investigación quedó en manos de la justicia federal, que logró reunir informes sobre movimientos migratorios irregulares hacia y desde Perú. Finalmente, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los acusados por el delito de trata de personas agravada.

El caso generó fuerte impacto en la provincia, que iba a ser utilizada como punto clave para el traslado ilegal de la menor con fines de explotación. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para desbaratar este tipo de redes delictivas.