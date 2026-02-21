25°
Deportes

Boca igualó sin goles con Racing y se fue silbado

La gente reprobó la pobre actuación de los dirigidos por Claudio Úbeda que no levanta cabeza. El "xeneize" comienza a enfocarse en el viaje a Salta para jugar el martes por Copa Argentina.

Sabado, 21 de febrero de 2026 00:00

Ver jugar al Boca de Claudio Úbeda es un "dolor de ojos". Peor si al frente tiene un rival como Racing que tampoco propuso algo diferente. Por eso el 0 a 0 de anoche en "La Bombonera" es el mejor resultado de un pobre partido de fútbol.

Pero la gente del "xeneize" arrastra esa sensación de frustración desde hace un buen tiempo y anoche otra vez despidió al equipo con silbidos y reproches.

La primera llegada del partido fue de Racing, a los 22 minutos, con un disparo bajo de media distancia del volante Matko Miljevic, que se desvió y se fue abriendo, yéndose al córner por el poste izquierdo del arquero Agustín Marchesin. Lejos. Siete minutos más tarde, Adrián "Maravilla" Martínez, desde el área chica ejecutó alto.

El primer acercamiento de Boca llegó a los 32 minutos, con un centro al segundo palo del lateral Lautaro Blanco que fue bajado al área chica por el delantero Miguel Merentiel para que la empuje el defensor Ayrton Costa, aunque el mediocampista Santiago Sosa pudo despejar cerca de la línea.

En el complemento, Boca salió con otra actitud, pero con eso no le alcanzó para hacer diferencias más allá que Belmonte de frente al arco remató y se fue desviado por un defensor rival.

Sobre el final, la visita tuvo la más clara con Solari que ejecutó ancho y tras cartón Marchesin le sacó un tiro a Fernández. Pero la sensación fue que los dos estuvieron lejos de poder hacer diferencias.

Otra vez Boca quedó en deuda con su gente.

 

