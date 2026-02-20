21°
tucuman
Secretaría de Energía de la provincia
zona franca minorista
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
El Carmen
PALPALÁ
"Corsos Capitalinos"

Nacionales

Presentaron un proyecto para sancionar a Carignano por “inconducta grave”

En medio del debate por la reforma laboral, la diputada kirchnerista desenchufó los cables de los instrumentos de los taquígrafos para frenar la sesión.

Viernes, 20 de febrero de 2026 19:50

La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán presentó este viernes un proyecto de resolución en el que solicita una sanción disciplinaria “por inconducta grave” contra su par de Unión por la Patria, Florencia Carignano, luego del escándalo que esta última protagonizó cuando, al inicio de la sesión por la reforma laboral, desenchufó los cables de los instrumentos del equipo de taquígrafos en medio de un arrebato de furia.

La legisladora libertaria señaló que el pedido de una sanción está en conformidad con el reglamento interno de la Cámara baja y el artículo 66 de la Constitución, y apunta contra la santafesina kirchnerista “por la presunta comisión de inconducta grave”.

En los fundamentos del proyecto, Santillán afirmó que “resulta particularmente grave que la conducta desplegada por la diputada Carignano haya tenido por objeto o consecuencia impedir, obstaculizar o alterar el normal desarrollo de una sesión de este Cuerpo

