Álvarez García: “La reforma laboral debe pensarse para la gente”

En el marco del debate nacional por la reforma laboral y a pocos días de la apertura del período de sesiones ordinarias prevista para el 27, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Jujuy, Normando Álvarez García, expresó su postura en una entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy. Allí analizó el impacto de los cambios impulsados a nivel nacional, la situación del empleo en la provincia y anticipó las expectativas en torno al mensaje que brindará el gobernador Carlos Sadir ante la Legislatura.

“Como todos los argentinos, estamos preocupados. Son momentos claves”, sostuvo el funcionario al referirse al tratamiento de la reforma laboral. Según explicó, incluso dirigentes gremiales con los que dialoga a diario reconocen la necesidad de actualizar la normativa vigente. “Muchos admiten que hay que hacer cambios, porque se trata de una ley que viene de la década del 70. Ahora, la discusión es cómo se hacen esos cambios y a quiénes benefician o perjudican”, remarcó.



Álvarez García planteó que el análisis no puede limitarse únicamente al texto de la reforma, sino que debe contemplar el contexto económico general. “Un día antes de que se avance con esta ley, cierra una empresa importante como FATE con casi mil trabajadores. ¿Qué señales son esas? No sé si es a propósito o no, pero el mensaje es complejo”, reflexionó. A su entender, la apertura de importaciones sin regulaciones claras puede generar un escenario desfavorable para la producción nacional. “Si usted fabrica una camisa y traen una a mitad de precio desde China, Brasil o la India, no la va a poder vender. Es una competencia muy despareja”, explicó.

En ese sentido, el ministro enfatizó que desea que al país le vaya bien más allá de las diferencias partidarias. “Yo quiero que le vaya bien a todos los gobiernos, aunque no sea el mío. Pero tenemos que trabajar pensando en la gente, en el último habitante del país”, afirmó, al tiempo que pidió responsabilidad y diálogo en el tratamiento de las reformas estructurales.

Consultado sobre el impacto concreto en Jujuy, el titular de la cartera de Gobierno aseguró que existe una vigilancia permanente sobre la situación laboral. “Desde diciembre venimos trabajando con audiencias y conciliaciones obligatorias. Tuvimos el caso de Aceros Zapla con 250 trabajadores y hubo un acercamiento importante. Esperamos que los empleados acepten la propuesta, porque la empresa mostró voluntad de otorgar aumentos”, detalló. También recordó la situación de Mina El Aguilar: “Los propios mineros nos dijeron que lo que más les importa es mantener la fuente de trabajo”.

Si bien aclaró que no se registran cierres masivos de comercios en la provincia, reconoció que el contexto es delicado. “Nos preocupa, claro que sí. Les pedí a los funcionarios que estudien bien la ley, que la desmenucen y analicen qué aportes podemos hacer a futuro. Esto no termina hoy ni mañana”, expresó.

En paralelo, Álvarez García destacó que el Ejecutivo provincial mantiene activa su agenda de gestión. “Seguimos haciendo obras que hoy la Nación no está realizando. Si recorren la Avenida Bolivia hasta Reyes, van a ver una transformación importante. También la ruta hacia la Quebrada y otras intervenciones que mejoran la infraestructura”, enumeró. A ello sumó la continuidad de proyectos como el estadio en Alto Comedero, que contará con pista de atletismo profesional.

El funcionario también subrayó la política deportiva como herramienta de inclusión social. “Fue una decisión política pensar al deporte como lo mejor que podemos hacer por la juventud y la niñez. Si uno quiere sacar a los chicos de la droga y el alcohol, hay que darles deporte. El deporte les cambia la cabeza”, sostuvo. Recordó además la participación destacada de Jujuy en los Juegos Evita y la organización del primer torneo profesional de tenis en la provincia como parte de esa estrategia.

Respecto al discurso que brindará el gobernador el próximo 27, el ministro anticipó que será un mensaje con proyección. “Espero que sea un buen mensaje y que esté pensado hacia el futuro. No será uno más”, aseguró. Según indicó, una de las principales preocupaciones del mandatario es la situación económica y el reclamo salarial. “La gente reclama, y con razón. Sabemos que muchos trabajadores necesitan un segundo ingreso para llegar a fin de mes”, reconoció.

Asimismo, adelantó que podrían anunciarse avances en materia habitacional. “Estamos cerrando acuerdos con gremios que tienen tierras para desarrollar viviendas. A Jujuy le faltan casas y el gobernador lo sabe. Seguramente habrá novedades en ese sentido”, anticipó.

En el cierre de la entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Álvarez García sintetizó la postura del Gobierno provincial frente a la coyuntura nacional: “La crisis nos obliga a imaginar y pensar distinto, pero no a detenernos. Vamos a seguir trabajando por el bien de la gente”. Con esa definición, dejó planteado el eje que, según indicó, marcará tanto la posición oficial frente a la reforma laboral como el rumbo que se buscará consolidar en la apertura legislativa.

.

