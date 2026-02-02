24°
2 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
El tiempo en Jujuy
reforma laboral
Chubut
Chubut
Río Zapla
Agua potable
Carnaval
Siniestro Vial
Indec
PALPALÁ
El tiempo en Jujuy
reforma laboral
Chubut
Chubut
Río Zapla
Agua potable
Carnaval
Siniestro Vial
Indec

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Rescatan a cinco personas varadas por la crecida del río en las Serranías de Zapla

Personal de Rescate y Salvamento de la Policía de Jujuy, junto a Bomberos Voluntarios de Palpalá y el Centro de Gestión UR-8, intervino para asistir a los afectados, quienes se encontraban en buen estado de salud. 

Lunes, 02 de febrero de 2026 09:55

Una crecida repentina del río en las Serranías de Zapla dejó a cinco personas varadas este fin de semana, lo que motivó un operativo conjunto de rescate. La División de Rescate y Salvamento de la Policía de la Provincia desplegó un dispositivo de asistencia en coordinación con el Centro de Gestión UR-8 y los Bomberos Voluntarios de Palpalá.

Gracias a la intervención articulada, lograron rescatar a todas las personas, quienes no presentaban lesiones y se reportaron en buen estado de salud. Posteriormente, los efectivos colaboraron en el traslado seguro de cinco motocicletas pertenecientes a los rescatados, completando así la operación sin inconvenientes.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se reiteró a la comunidad la importancia de extremar las precauciones ante crecidas de cursos de agua y fenómenos climáticos adversos, especialmente al transitar por zonas serranas o de riesgo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD