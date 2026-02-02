Cierre preventivo del Paso Jama por malas condiciones

El Complejo Fronterizo Jama permanecerá cerrado este lunes, según informó el reporte diario. La decisión fue tomada debido a las malas condiciones registradas en la ruta internacional 27-CH, que conecta Chile con Argentina por la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el parte oficial, emitido a las 08:45 horas, personal de Vialidad evaluó la situación y recomendó el cierre de la ruta hasta nuevo aviso. La medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad de conductores y pasajeros ante el posible riesgo que presenta el camino en su actual estado.

Hasta el momento, no se ha proporcionado un plazo estimado para la reapertura del paso. Las autoridades indicaron que se emitirá un nuevo informe técnico que evaluará cuándo las condiciones permitirán un tránsito seguro. Se recomienda a turistas, camioneros y transportistas en general buscar información oficial actualizada antes de iniciar cualquier trayecto hacia el paso fronterizo.

El Jama es uno de los principales corredores bioceánicos del norte de Chile, por lo que su cierre impacta directamente el transporte de carga y el flujo turístico entre ambos países. Esta es la segunda vez en el año que el complejo debe ser cerrado por problemas en la infraestructura vial.