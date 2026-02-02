Venezuela liberó al ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara

Cancillería argentina confirmó este lunes que el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara fue liberado tras sufrir una detención "arbitraria" en Venezuela. Se trata del primer preso de estas latitudes que recuperó su libertad, pero aún no hay novedades del gendarme Nahuel Gallo o del abogado Germán Giuliani.

"El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraria en Venezuela", anunció el canciller Pablo Quirno a través de un mensaje de X en el que también señaló que ya se encuentra a salvo en la embajada argentina en Colombia.

"La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación", informó Pablo Quirno.

Rivara, de 52 años, llegó este lunes a la Embajada de la República Argentina en Colombia, "donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", señaló Quirno.

Hace algunas semanas se supo que Rivara estaba detenido en El Helicoide, un centro ubicado en la capital de Caracas, sin mediar cargos formales ni proceso judicial apropiado.

Un medio de Venezuela llamado Reportes Ya precisó que estaba indocumentado y aislado, y presentaba un "deterioro psicosocial por detención e incomunicación".

Desde Buenos Aires, Pablo Quirno señaló que "Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo", en referencia a los casos restantes.

"El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", sentenció el funcionario.

Mientras tanto, la senadora Patricia Bullrich festejó a través de las redes sociales la liberación de Rivara, un teólogo oriundo de Castelar, provincia de Buenos Aires, que había viajado a Cuba en 2001 y fue detenido por primera vez en Venezuela en 2002, al ingresar a ese país.