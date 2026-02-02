Corte programado de agua en Palpalá

La empresa Agua Potable de Jujuy S.E. comunicó un corte programado del servicio de agua potable para este lunes en la ciudad de Palpalá. La interrupción se debe a tareas de reparación y mantenimiento en un sector del acueducto principal de 250 milímetros.

La obra se llevará a cabo en la intersección de la Avenida Congreso y la calle Río Uruguay. Para garantizar las maniobras necesarias, la empresa desplegará grupos electrógenos y sistemas de bombeo auxiliar en la zona de trabajo.

Los barrios afectados serán Loyola y Loma Golf. El horario estimado para la suspensión del suministro es de 09 a 14.

Frente a esta situación, la empresa recomienda a los vecinos de los sectores mencionados tomar las previsiones necesarias, almacenando agua con antelación para el consumo esencial durante el período de interrupción. Asimismo, se insta a hacer un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias.