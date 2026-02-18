Tenía pedido de captura, se fugó en moto y derrapó

Un hombre que tenía pedidos de captura por hechos de violencia de género fue detenido, luego de protagonizar una persecución en motocicleta y derrapar. Una mujer que iba como acompañante del inculpado tuvo que ser hospitalizada como consecuencia del incidente.

Según las fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró la tarde del pasado domingo, cuando se activó una alerta sobre la presencia de un hombre con pedido de captura que se encontraba en unos festejos carnestolendos en la localidad de San Juancito.

Con un seguimiento, se pudo establecer que el sujeto de 28 años se desplazaba en una motocicleta Rouser, acompañado por una mujer, y al pasar por un puesto de la Policía Caminera y Vial en la ciudad de Perico, hizo caso omiso al pedido de los efectivos de detener la marcha y optó por emprender la fuga.

Durante la huida, el inculpado circuló a alta velocidad y casi atropella al personal policial.

La persecución concluyó en un sector de la bicisenda, ubicada a la vera de la ruta nacional N°66, donde el motociclista perdió el control del rodado y derrapó.

Tras el incidente vial, el temerario conductor fue reducido.

Mientras que su acompañante, que sufrió heridas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, tuvo que ser asistida por personal del Same y trasladada al hospital "Arturo Zabala".

Al ingresar los datos del inculpado al Centro de Información y Análisis Criminal, los efectivos constataron que registraba vigente dos pedidos de detención por hechos de violencia de género.

En el lugar de los hechos trabajó el personal de Seguridad Vial en el reordenamiento vehicular y luego de las pericias de rigor, realizadas por efectivos del departamento de Criminalística, la motocicleta fue secuestrada.

Posteriormente el malviviente fue trasladado a la Seccional 21° de la Unidad Regional 6, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Los efectivos de la mencionada sede policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.