Operativo en el Carnaval: más de 20 detenidos y 60 celulares recuperados

En pleno desarrollo de los festejos de Carnaval en la Quebrada de Humahuaca, la Policía de la Provincia de Jujuy desplegó un operativo de prevención que culminó con la detención de más de 20 personas y el secuestro de más de 60 teléfonos celulares, en un golpe contra bandas de "descuidistas" que operaban durante las celebraciones.

Los procedimientos tuvieron lugar en las localidades de Tilcara, Purmamarca y Maimará, puntos neurálgicos de la fiesta popular que concentraron una multitud de turistas y asistentes. Según informaron fuentes policiales, los detenidos integraban grupos dedicados al robo de pertenencias aprovechando la aglomeración de público durante corsos y desentierros del Carnaval.

Como parte de la investigación, se realizó un allanamiento clave en un hotel de la capital provincial, San Salvador de Jujuy, donde los efectivos incautaron una importante suma de dinero en efectivo: pesos argentinos, dólares y euros, cuyo monto total asciende a cerca de 1,5 millones de pesos.

Desde la fuerza de seguridad indicaron que la mayoría de los aprehendidos no posee domicilio en la provincia. Entre ellos hay ciudadanos oriundos de Paraguay, Salta, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, lo que refuerza la hipótesis de bandas itinerantes que se desplazan hacia eventos masivos para cometer ilícitos.

Los elementos secuestrados, incluidos los teléfonos celulares y el dinero, quedaron a disposición de la Justicia, que avanza con las actuaciones correspondientes y trabaja en la identificación de los legítimos propietarios de los objetos recuperados. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el marco de la causa.