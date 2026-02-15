Atraparon a dos "pungas" que robaban celulares en un boliche

En la madrugada del 14 de febrero, un operativo conjunto entre el personal de seguridad de un boliche del acceso sur y el Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros) terminó con la captura de dos sujetos dedicados al robo de celulares bajo la modalidad de "punga".

Todo comenzó cuando el propietario del local bailable alertó a la policía luego de que sus empleados lograran retener a dos individuos sospechosos. Según se informó, los sujetos tenían en su poder varios dispositivos móviles de dudosa procedencia, lo que encendió las alarmas del personal de seguridad.

Al llegar los efectivos policiales, se procedió a la identificación de los detenidos: un joven de 26 años, con domicilio en el Barrio San Pedrito, y otro de 20 años, oriundo de la provincia de Salta. Durante la requisa, se les secuestró un teléfono Motorola E32 que llamó la atención de los uniformados, ya que en su funda se encontraba el Documento Nacional de Identidad de su verdadero dueño.

Minutos después del hecho, el damnificado se presentó en la comisaría para radicar la denuncia. El hombre relató que, mientras se encontraba bailando en el interior del boliche, fue abordado por varios sujetos que, tras un forcejeo, le sustrajeron el celular del bolsillo.

Gracias al rápido accionar del personal de seguridad del local, que hizo desbloquear los teléfonos a los presentes para constatar la propiedad, los otros dispositivos que los sujetos tenían en su poder fueron reconocidos y devueltos a sus legítimos dueños antes de la llegada de la policía.

Finalmente, ambos malvivientes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la justicia. El equipo del denunciante fue recuperado y se espera que en las próximas horas se definan las medidas legales para los acusados.