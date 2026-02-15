23°
Internacionales

Colisión entre autobús y tráiler deja 11 muertos y 10 heridos en Pakistán

Entre los fallecidos se encontraban nueve pasajeros, el conductor y su asistente. Los cuerpos y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano

Domingo, 15 de febrero de 2026 22:24
UN SINIESTRO VIAL DEJÓ 11 VÍCTIMAS FATALES EN PAKISTÁN

Al menos 11 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros colisionara con un tráiler en la Carretera Nacional, en la provincia meridional de Sindh, en Pakistán, la madrugada del domingo, informaron funcionarios de rescate.

El siniestro ocurrió en el distrito de Khairpur cuando el autobús, que viajaba desde la provincia oriental de Punjab hacia la ciudad portuaria meridional de Karachi, se estrelló contra un tráiler que transportaba pesadas vigas de hormigón, según el servicio estatal Rescue 1122.

Entre los fallecidos se encontraban nueve pasajeros, el conductor y el asistente. Los cuerpos y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde los lesionados se encuentran recibiendo tratamiento.

A principios de esta semana, al menos 14 personas murieron en otro accidente de tráfico ocurrido en las afueras de Karachi, en el que estuvieron implicados múltiples vehículos.

