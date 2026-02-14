Se realizó la asamblea en Altos Hornos Zapla

La asamblea general ordinaria en Club Altos Hornos Zapla se realizó tal como estaba programado. "Se desarrolló con normalidad, ahora a esperar cuestiones formales para poder continuar", manifestó Daniel Fin.

El actual presidente de la entidad "merengue" remarcó que "de ninguna manera el club está acéfalo, continua todas las actividades de forma normal y los socios que interpusieron la medida deberán dar sus argumentaciones y la justicia dirimirá esta situación".

El dirigente del club palpaleño le contó a diario El Tribuno de Jujuy que "se realizó la asamblea, en la primera parte se aprobaron los balances, se ratificó la cuota social, después durante el transcurso de la jornada llegó una notificación de una medida cautelar presentada por la mañana ante el Tribunal Contencioso Administrativo del doctor Casa donde cautelarmente hace lugar a la junta electoral de no proclamar ganadores atentos que existía una eventual impugnación a la elección".

Ante esta situación, explicó que "esta presentación fue por la mañana y la medida cautelar tiene como efecto evitar supuestos derechos que se habrían alterados, esto se aclaró en ese momento como una medida notificada que se refería a la abstención de proclamar candidatos".

Fin añadió que "desde la parte institucional, se realizó una medida aclarando que la junta electoral se debía abstener de proclamar ganadores, no de la suspensión del proceso eleccionario, esto trajo una tergiversación comunicacional donde se dio a conocer que las elecciones estaban suspendidas y cuando en realidad se buscó resolver no proclamar ganadores hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".