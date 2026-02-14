19°
Deportes

La escuelaJosé Aldana comenzó con trabajos

Con miras al calendario 2026 para los amateur.

Sabado, 14 de febrero de 2026 00:00

La escuela de boxeo de José Aldana en la ciudad de El Carmen puso primera. En las instalaciones del gimnasio ubicado en calle Tucumán 17, a cargo del reconocido entrenador.

Aldana es sinónimo de boxeo, constantemente está sacando grandes valores del deporte de los puños, que después hacen una carrera en el campo amateur, pero principalmente va cumpliendo con el primer objetivo, sacar chicos de la calle.

Los entrenamientos están abiertos a todos aquellos que quieran incursionar en el deporte del boxeo, o bien simplemente realizar una actividad física como para mantenerse y trabajar el cuerpo. Interesados deben contactarse al 388-5011122.

 

