Jujuy Básquet buscará dar otro paso esta noche

Jujuy Básquet va por más. Esta noche recibe a Barrio Parque desde las 21.30 en partido correspondiente a la fecha 24 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina en el estadio "Federación" con el arbitraje de Danilo Molina, primer juez, Alejandro Costa, segundo juez, y Román Guantay Comisionado Técnico.

El equipo jujeño espera contar como en cada presentación, con la presencia del "jugador número seis".

En épocas de carnaval, los "cóndores" quieren seguir de festejos, sobre todo por esa buena seguidilla de partidos que arrastra con victorias, cuatro en total, y lo depositaron en el sexto lugar de una tabla que constantemente va cambiando.

Sucede que al ser el tramo final de la fase regular de la temporada, y con clubes que están muy parejos, cualquiera le gana a cualquiera, cada partido es muy disputado, se juegan todo porque algunos aspiran a quedar entre los cuatro primeros para pasar directamente a los octavos de final y así evitar la reclasificación, instancia a la cual ingresan desde el quinto lugar hasta el décimo segundo.

Y en este plano, el equipo de Guillermo Tasso dio un salto muy bueno luego de un inicio de año con muchas dudas, poco volumen de juego, desconcentraciones que lo fueron relegando, pero eso cambió.

Con un trabajo físico y el correr de los partidos, fue encontrando continuidad en cada cuarto presentado, amén que aun tiene esas "lagunas" que paga caro con puntos en contra y la pobre efectividad en los lanzamientos de tiro libre.

Y Barrio Parque también llega con buena performance, está tercero, tuvo un inicio de segunda etapa muy bueno, con resultados que le permitieron subir posiciones, consolidar la idea de juego que tiene su entrenador Cristian Colli.

Y quedó plasmado en la victoria del jueves por la noche en Tucumán frente a Estudiantes con una buena tarde de todo equipo.

Las entrada

Hoy las entradas se venden a partir de las 18 en boleterías del estadio "Federación" abonando en efectivo, transferencia, débito, crédito, para cualquiera de los sectores asignados. Como así también comprar de manera online ingresando a la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar Mercado Pago, Macro Click o código QR.

El costo de la preferencial, parque San Martín y General Paz es de 8 mil pesos, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur I, 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos. Como cada partido en casa, Jujuy Básquet espera contar con el masivo acompañamiento del público.