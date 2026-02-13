River volvió a perder y dejó otra vez una imagen pobre

River Plate no levanta cabeza. Anoche en el inicio de la fecha del Apertura de la Liga Profesional cayó en su visita a Argentinos Juniors 1 a 0 en el estadio "Diego Armando Maradona" con el control de Andrés Merlos.

Fue otra noche para el olvido para los dirigidos por Marcelo Gallardo, porque otra vez careció de ideas, de un juego sólido, lo cual dejó mucha preocupación, ya que recordemos se agudiza por la goleada sufrida la fecha anterior ante Tigre en el "Monumental".

Ni los cambios le dieron el resultado esperado, otra vez perdió la mitad de la cancha, Aníbal Moreno aportó poco y nada, peor lo de Castaño que sigue sin mostrar nada. El único que se mostró movedizo fue Galván y en algunos pasajes "Juanfer" Quintero.

Argentinos fue ordenado, pegó en el momento justo y con la "ley del ex", porque Viveros capturó un rebote corto y con un pase preciso habilitó a Hernán López Muñoz que por izquierda remató cruzado y depositó la bocha contra los piolines.

En el complemento, el "millonario" tampoco hizo en la mitad de la cancha, el "bichito colorado" siempre estuvo ordenado, Fattori en el círculo central fue el termómetro y se acopló bien con el resto, porque nunca fue inquietado el arco local.

Gallardo mando a la cancha a Portillo por una molestia física de Moreno, pero el volante estuvo un minuto, ya que sufrió una lesión y dejó al equipo con uno menos porque ya no tenían cambios. Igual la historia ya estaba escrita.