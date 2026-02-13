Exitosa performance de los jujeños en la 4º fecha

Fue una exitosa 4º fecha del Regional del NOA de Aguas Abiertas en dique La Ciénaga. Organizado por Asociación Mutual Guardavidas Argentinos Asociados Jujuy, Amgaa, con la fiscalización de guardavidas de Santiago del Estero.

Entre los destacados, Valentín Blasco se adjudicó la categoría master C en los dos kilómetros sacándole tres minutos al segundo "obtuve el primer puesto en la categoría con un tiempo de 36 minutos, muy buen tiempo ", apuntó.

El nadador, contó que "con este resultado, sigo en el primer puesto en la tabla general del campeonato a falta de dos fechas, por lo que apuntamos a ser bicampeones", subrayó agregando "vamos a pensar en la próxima fecha que será el 21 de marzo en Salta".

Además de ganar la categoría, el jujeño fue quinto en la general de 90 nadadores en la distancia de dos kilómetros "apenas ingresamos al agua busqué posicionarme en el primer lugar, me mantuvo ene se lote hasta comenzar a sacarle diferencia al resto".

Balance positivo

Por su parte, Luis Moya, encargado de la organización, dijo que todo fue "impresionante", por "la convocatoria, con un excelente el día, muy buen nivel de los tiempos de carrera, fue totalmente exitoso".

Explicó que los jujeños lograron varios podios "tuvimos muchos podios de los jujeños como ser de Candela Weibel, Carla Arroyo, Caros Redin, Danisa Ordóñez, Lucio Soria, Carlos Vega, Paz Bosio, Laura Franco, Cecilia Cobo, Natalia Sareli, Gonzalo Paredes, Agostina Berruezo, Aldana Iza, Laura Coronel, Cintia Zelaya".

Agradeció "al equipo de natación Tiburones Amgaa Jujuy, a los guardavidas de Sugara de Santiago del Estero, Ministerio de Salud, la Secretaria de Deportes, Municipalidad de El Carmen y Agencia de los Diques".