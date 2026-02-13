El debut de Nahiara Mamani en aguas abiertas

Siempre hay una primera vez, por eso para todo el equipo de Los Delfines de María Vallejo, hubo fiesta, ya que debutó en aguas abiertas Nahiara Mamani con solamente 8 años.

"Fue una experiencia increíble, lógicamente los nervios de su primera presentación en aguas abiertas fueron de todos, desde su familia, hasta el esto de los que formamos parte del equipo", apuntó la profesora Vallejo.

La pequeña nadadora hizo 500 metros "y lo disfrutó, terminó muy bien, completó todo el circuito tal como lo habíamos planificado", subrayó agregando "hay una generación muy buena que se viene de niños, niñas más aguerridos, amantes del agua".

Del equipo Los Delfines que tiene competidores de Monterrico, El Carmen, fueron 21 "todos con buenos resultados", culminó Gabriela Vallejo.

Además hubo un buen torneo para el resto de los nadadores. Infantiles fue tercera Kiara Torrejón, en varones Lucas Melendrez fue primero y Agustín Pasarela segundo, en master A Maximiliano Molina ganó y tercero en la general, en master C Beatriz Ruiz tercera en a categoría, en master D Alejandra López, Martín Giménez en master A fue segundo.