"Lo que más sentimos, es la desprotección"

Continúa el reclamo de los vecinos del barrio 9 de Julio de la capital jujeña, tras los hechos registrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasados. Cabe recordar que los habitantes de ese sector se encuentran preocupados por un grupo de personas pertenecientes a una familia que amenaza a transeúntes, les pide dinero y los amedrenta. Por esa razón, se unieron para exigir justicia en distintos organismos policiales y del gobierno provincial.

En el contexto de los hechos que El Tribuno de Jujuy publicó el pasado martes, este diario dialogó en exclusiva con los vecinos que se autoconvocaron en la plaza Belgrano para conocer las novedades, tras los violentos sucesos del último fin de semana.

Cabe recordar que el episodio tuvo lugar el pasado sábado por la noche sobre un tramo de la avenida Costanera del barrio 9 de Julio, según fuentes policiales consultadas por este diario. Fue en esas circunstancias que efectivos acudieron al lugar tras una alerta sobre un conflicto entre vecinos del sector.

Al constituirse, constataron la presencia de dos hombres heridos con arma blanca y alrededor de treinta vecinos que se agolparon en el domicilio de los presuntos agresores, para exigir que salieran.

En el lugar los uniformados disiparon a las personas y montaron una guardia para resguardar el domicilio de los inculpados. Como resultado del operativo se procedió a la detención de dos hombres, sindicados como los presuntos agresores, y a la demora de una mujer que formaba parte de los vecinos autoconvocados.

Preocupación

Luego de los hechos ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, los habitantes del sector estallaron de furia al enterarse que los implicados fueron liberados el martes y temen posibles represalias hacia ellos. "No se entiende por qué se ha liberado ayer (por el martes) a estos delincuentes, que a la noche ya estuvieron amenazando de nuevo a los vecinos", aseguró Carmen Martínez, presidente del Centro Vecinal del barrio 9 de Julio, un sector lindero con el río Chijra y los barrios Bajo La viña y Campo Verde.

La mujer, ayer por la mañana, se acercó a la Casa de Gobierno para presentar un escrito dirigido al gobernador Carlos Sadir donde solicitó mayor seguridad para el barrio. Además, expresó su descontento por una situación que consideró, por lo menos, irregular. "Estos chicos vienen delinquiendo hace más de 10 años. Antes eran menores de edad y salían. Hoy es porque no hay denuncia, pero los vecinos denunciaron. ¿Dónde están las denuncias?", se preguntó Martínez.

"No dan constancia de denuncia en la Policía. Dicen que van a mandar por correo electrónico y no nos llega. El lunes, desde el Centro Vecinal coordiné una reunión con autoridades de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad. Ellos se apersonaron, recibieron denuncias y explicaron que como eran varias denuncias se arma un solo expediente, pero no nos entregan una sola constancia. Además, en el sistema figuraba una sola denuncia y los liberaron por lesiones leves. No hay justicia", dijo a la vez que se indignó por la desprotección que sienten en el barrio 9 de Julio.

En la misma sintonía, este diario le preguntó a la referente de los autoconvocados acerca de cómo se sienten en el sector que habitan. "Lo que más sentimos es la desprotección que hay. Lamentablemente salimos para ir a trabajar con un peso en la espalda sabiendo que dejas tus hijos y nietos en la casa. Ahora con estas tres liberaciones que hubo, peor aún, no sabes si van a agarrar a tu hijo, lo tienes que tener encerrado", concluyó.