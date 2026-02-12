Hoy se realizará la primera noche de corsos en Palpalá

Hoy se realizará la primera noche de corsos del "Carnaval de Todos" en Palpalá, que organiza la Municipalidad que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola. Será a partir de las 20 en la avenida Martijena, con entrada libre y gratuita, al igual que mañana y pasado. Para hoy se prevé el desfile de comparsas locales y una propuesta que combinará tradición, cuidado ambiental y promoción de derechos, incluyendo actividades como el intercambio de residuos por productos reciclables y una campaña contra la violencia para fomentar una fiesta segura y responsable para el disfrute de toda la familia.

Daniel Luna, presidente de la Comisión de Comparsas, detalló que entre las novedades para este año, "se eliminará el palco central y las sillas para autoridades, buscando mayor fluidez en el pasaje de las agrupaciones. También se implementará flexibilidad en el orden de desfile: si una comparsa asignada no está presente, las siguientes podrán avanzar hasta que se complete el cupo", apuntó.

Luna adelantó que esta noche "desfilarán todas las comparsas de Palpalá, con prioridad alternada para tres academias de niños entre 4 y 12 años en los seis primeros lugares. También se programaron calles liberadas y ubicaciones para vehículos que participan con las comparsas", agregó.

Iván Vera, de la comuna siderúrgica, informó que "la iniciativa de Eco Canje se mantendrá durante los tres días de los corsos, con el objetivo de fomentar la recolección de residuos reciclables. A cambio, los participantes recibirán productos elaborados con materiales reciclados". El material se recibirá al costado del escenario principal.