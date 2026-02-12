Comadres de comunidades de Abra Pampa

La Municipalidad de Abra Pampa organizó para hoy el Gran Encuentro de las comadres de las zonas rurales, generando un espacio donde puedan festejar compartiendo un almuerzo y copleando hasta el anochecer mientras esperan la llegada del carnaval.

Desde el mediodía en la cuenca de la ruta provincial 74 en Rachaite y en la cuenca de la ruta provincial 71 en Cochinoca, se congregarán las comadres de las diferentes comunidades, luego de saludarse y brindar con chicha compartirán un rico almuerzo.

Alrededor de las 14 comenzará la copleada y erquenchada hasta el anochecer, mientras se juega con talco y papel picado; asimismo personal municipal servirá saratoga para calmar la sed y continuar cantando.

El intendente Ariel Machaca durante la jornada se presentará en ambos lugares para saludar personalmente a las comadres.