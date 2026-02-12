Acuerdan planificación conjunta con capital

En espacios del Ministerio de Infraestructura, el titular de esa cartera, Carlos Stanic, recibió al intendente Raúl Jorge, y junto a otras autoridades provinciales y de la comuna capitalina acordaron una planificación conjunta para acciones y obras de infraestructura que atañen a la jurisdicción.

La reunión "se dio para coordinar tareas y consolidar las formas que nos permitan optimizar y complementar la tarea de Provincia y Municipio en los espacios comunes que abordamos", explicó Stanic.

El ministro destacó que "la capital provincial nos convoca, cada vez más, al trabajo conjunto para políticas eficientes de obras y servicios públicos, considerando el desarrollo urbano y, a la vez, la optimización de la inversión de los recursos públicos".

"La recepción de la demanda social en los barrios, la detección de las necesidades de infraestructura y la planificación, ordenamiento y obra pública para el desarrollo requieren el conocimiento profundo de la ciudad y una visión aunada, para consolidar las condiciones que permitan tal desarrollo", valoró. Y cerró que "con ese entendimiento, hemos tenido con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy una reunión que sentó bases sólidas para que, desde cada área, 2026 sea un año de gran trabajo, de impacto efectivo, para el crecimiento y la mejor calidad de vida en la capital provincial".

Prórroga

En su primera sesión extraordinaria del año, el Deliberante capitalino prorrogó la vigencia de la licitación del transporte del 2013, hasta tanto se realicen las adjudicaciones de la que se lleva adelante, y prestó acuerdo a las designaciones de la nueva jueza de Faltas 1, Paula Alcoba, y del procurador municipal, Pablo Rodríguez.