Últiman detalles para el Nacional de Newcom

Se ultiman detalles para la tercera edición del torneo nacional de newcom "Soltame Carnaval". La organización estará a cargo de Santa Rosa Activo con el acompañamiento del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes y se pondrá en marcha este viernes en el estadio "Francisco Borja" de Club Deportivo Luján. A partir de las 19.

"Es un evento federal que reúne a 52 equipos de 13 provincias, con la participación de más de 700 adultos en competencia, promoviendo el deporte, la integración y el encuentro a nivel nacional", destacaron desde la organización.

El torneo está destinado a las categorías mixtas +68 años, +60 años, +50 años y +50 años, respectivamente, y se jugará en las instalaciones del complejo VEA, Club Deportivo Luján y Club Atlético Gorriti respectivamente.

Si bien el acto inaugural será en la entidad de calle Tumusla a las 19.30, las acciones van a comenzar desde las 7 con un largo programa, ya que al ser muchos los equipos y las categorías, se fueron dividiendo.

En Complejo VEA a primera hora juegan Peregrinos de Jujuy frente a Mágicos de Chaco, luego Águilas de Jujuy con Vaqueros, Salta, Peregrinos con Sociedad Italiana de Buenos Aires, Águilas con Newcom Unidos de Santiago del Estero, Peregrinos y San José de Tucumán.

En la cancha 2, del mismo escenario, juegan Italiana de Buenos Aires con Nazareno Negro de Misiones, Newcom Unidos ante Vikingos de Catamarca, San José de Tucumán con Mágicos de Chaco, Sin Líder de Tucumán con Vaqueros de Salta, Mágicos con Nazareno Negro.

Por la tarde continuarán los encuentros, lo mismo que en las canchas del "diablo rojo" y en el "granate".

El domingo se jugarán las correspondientes finales y luego se procederá a la entrega de premios a los destacados de cada una de las categorías.

Paralelamente, los equipos que llegaron desde otros puntos del país podrán disfrutar del carnaval y todas actividades que ofrece Jujuy.