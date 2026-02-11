Monterrico dio inicio a las olimpiadas infantiles

La Municipalidad de Monterrico puso en marcha una nueva edición de las Olimpiadas Infantiles bajo el slogan "Confía en tu esfuerzo, juega con alegría". El acto inaugural tuvo lugar en el Complejo Polideportivo y contó con la presencia de alrededor de mil niñas y niños de distintos puntos que se sumaron a la propuesta.

Impulsadas por el Intendente Luciano Moreira, se realizarán distintas actividades deportivas y recreativas bajo la organización de la Dirección de Deportes "contamos con siete equipos conformados por alrededor de 150 participantes, es una muy buena cantidad", contó Yolanda Párraga.

La Directora de Deportes remarcó que "a lo largo del desarrollo vamos a tener muchas cosas lindas, esto es un nuevo desafío el poder contener a nuestros niños, niñas con estas olimpiadas".

La titular del área deportes de la comuna de Monterrico agradeció el constante apoyo y acompañamiento del "intendente Luciano Moreira, el Concejal Álvaro Moreira, porque coordinaron para poner el transporte y así contar con la presencia de los chicos de las zonas rurales".

Agregó que como primera actividad, se jugó cinchada. Este miércoles la actividad continuará con newcom a partir de las 15. 30 en tinglado municipal y playón del barrio Cornejo.

Cada equipo presenta 3 categorías sumando un total de 150 niños por equipo y un total aproximado de 1.000 niños distribuidos en los 7 equipos.

La profesora Párraga agregó que "es algo histórico porque siempre esperan con ansias este momento donde comparten, juegan, se divierten".

De la apertura de las olimpiadas infantiles y toma de juramento participaron la concejal Macarena Anachuri, el secretario de Gobierno Humberto Salazar, la directora de Cultura Silvia Mesa, secretaria de Producción y Turismo Viviana Fernández, la secretaria de Educación Silvia López, la secretaria de Cultura Silvia Mesa, el jefe de Deportes Bruno Guerrero, el jefe de Obras Javier Lara.