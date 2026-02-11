23°
Copa Italia
festival
reclamos
Siniestro Vial
Violencia de genero
Siniestro Vial
Tenis
ciclismo
Copa Argentina
Deporte recreativo
Espectáculos

Jueves de Comadres con Norma de América

Miércoles, 11 de febrero de 2026 00:00

El festejo de las comadres organizado por la Municipalidad de San Salvador en Villa Jardín de Reyes, comenzará a las 11 en la delegación, y continuará hasta las 19 con las actuaciones de Norma de América, Cele Rodríguez, La 115, La Kostumbre, Tupac 7, Elsa Tapia y Grito Coplero.

Las entradas se adquieren en la puerta, e incluye vacuna de bienvenida, comida regional y sorteos. 

Muestra "El diablo anda suelto" de Siro Goyechea

Ayer quedó inaugurada la muestra de arte y diseño cultural del Carnaval Jujeño, del artista Siro José Goyechea, en Intemporel Galerie (espacio de Teresa Dionisio, en JB Salar 2537, barrio Atalaya de Los Huaicos).

La misma permanecerá habilitada hasta el 24 de este mes, en el horario de 17.30 a 22.30 de lunes a sábados.

Goyechea es diseñador gráfico, docente, artista plástico y muralista.

Jueves de Comadres en el Mercado "6 de Agosto"

El Jueves de Comadres en el Mercado "6 de Agosto", comienza a las 11 con entrada libre y gratuita. Las comadres disfrutarán de un día de fiesta con espectáculos musicales en vivo, en un ambiente de alegría y tradición. Actuarán Cele Rodríguez, Jasy Memby (foto), Dj Sonus, Ballet Esperanza Jujeña, diablos de carnaval y copleros. Habrá comidas regionales y los tradicionales Pecha Pecha de Tilcara.

 

 

 

