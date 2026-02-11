Femicidio de Cecilia: prisión perpetua para el Clan Sena

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ayer en la provincia de Chaco.

La sentencia se conoció en una audiencia, en la que los imputados participaron de manera virtual, luego de que en noviembre un jurado popular hallara a César Sena responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género; y a sus padres como partícipes primarios penalmente responsables del mismo delito.

También resultaron condenados Gustavo Obregón (a cinco años y diez meses de prisión) y Fabiana González (a cinco años), ambos por encubrimiento agravado, y Gustavo Melgarejo, por encubrimiento simple, a dos años y diez meses de prisión en suspenso.

Griselda Reinoso, en tanto, fue la única imputada declarada absuelta durante el proceso y recuperó su libertad al finalizar el juicio.

Para la Justicia de Chaco, el femicidio de Cecilia fue planificado. Y a lo largo del debate oral, la Fiscalía logró probar cuál fue el rol que tuvo cada uno de los condenados en el homicidio, que se produjo el 2 de junio de 2023 en la vivienda de la familia Sena, en el centro de Resistencia.

Cómo fue el crimen

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia (28) fue vista por última vez. La Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia donde asesinaron a la joven.

Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio de 2023. Esa franja horario surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.

Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.

César entró a las 11.41. En la casa encontraba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando salió el hijo del matrimonio solo.

Al volver a abandonar la propiedad a las 13.01, llevaba consigo el celular de Cecilia. Este es, para los investigadores, un dato clave, puesto que los hace considerar que, para ese momento, la víctima ya había sido asesinada.

"Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia", señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, sucedió en la habitación del medio de la vivienda de los Sena. De ese cuarto secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César.