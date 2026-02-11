Buen lote de pedalistas en la fecha de El Carmen

Con un buen lote de pedalistas, se cumplió con la tercera fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo Veraniego. La organización estuvo a cargo de Saúl Correa, junto a Miguel Condorí y Fabián Barboza, y el acompañamiento del municipio carmense.

Con punto de partida desde la ruta provincial 42, se vivió una jornada a pleno "contamos con corredores de Jujuy y los diferentes puntos de la vecina provincia de Salta dándole un panorama colorido por las casacas de los ciclistas a la jornada dominguera", contó ante El Tribuno de Jujuy Correa.

Los competidores de mayor categoría recorrieron 72 kilómetros, mientras que el resto completaron 48 kilómetros recorriendo diferentes lugares, desde El Carmen, dique La Ciénaga, Loma Atravesada, entre otros puntos.

Claro que se contó con el importante acompaña miento de la Municipalidad de El Carmen "desde el primer momento, como en cada competencia que organizamos, el intendente Víctor Hugo González pone todas las áreas operativas a disposición para que la jornada se desarrolle con éxito", y en esta oportunidad no fue la excepción.

Por ello Saúl Correa destacó la presencia "a lo largo del camino se contó con personal de la Dirección de Tránsito, Defensa Civil, guardia urbana, sonido, junto al equipo de la Policía de la provincia", subrayó al tiempo que agradeció "a los Concejales Raúl Berno y Agustín Chávez por la fruta e hidratación que nos brindó, a las autoridades de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, a mis hermanos Gabriel, Ezequiel, Bruno, Mailen y María, a Mailen Medina, Nadia y Ruth Gutiérrez por el apoyo incondicional que brindan ayudándome en la cobertura de la carrera".

Posiciones

Categoría élite: 1) Fabricio Lautaro Gómez, 2) Alejandro Palacios, 3) Delfín Fernández, 4) Emiliano Stunf. Máster B: 1) Juan Aguirre, 2) Gabriel Díaz, 3) Ángel Juárez. Máster C: 1) Marcelo Muzio, 2) Julio García, 3) Alejandro Hernáez. Máster D: 1) Luis Martínez, 2) Daniel Andrada, 3) Daniel Burgos. Máster E: 1) Daniel Díaz, 2) Víctor Fernández, 3) Delfín Fernández. Promocionales: 1) Juan Beltrán, 2) Máximo Laguna, 3) Héctor Ceballos. Damas: 1) Nadia Laguna, 2) Guillermina Ponce de León, 3) Liliana Doric.