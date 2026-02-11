Bologna - Lazio

Con una clasificación cada vez más complicada, para Lazio y Bologna el tren hacia Europa pasa por la Copa Italia. A las 17 en el estadio "Renato Dall´Ara" los equipos de Maurizio Sarri y Vincenzo Italiano se enfrentan en los cuartos de final para evitar el anonimato de una temporada mediocre. Los datos llaman la atención, ya que Bologna, la defensora del título, en casa ha perdido recientemente contra Cremonese, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan y Parma, pero los "biancocelesti" no ganan en el "Dall'Ara"desde 2018. Quien gane hoy se enfrentará a Atalanta en las semifinales del torneo.