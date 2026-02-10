Capturan a un hombre que intentó robar en San Francisco de Álava

Un hombre de 32 años fue detenido en la mañana del lunes luego de intentar robar en una vivienda del barrio San Francisco de Álava, en la capital jujeña. El hecho ocurrió en la calle Pan de Azúcar, donde el individuo escaló una medianera para ingresar a la propiedad y sustraer una pava eléctrica y un rollo de cable, los cuales escondió temporalmente sobre la misma tapia.

Sin embargo, su plan se frustró cuando la propietaria de la casa notó lo sucedido y dio aviso a las autoridades. Al regresar para recuperar los artículos robados, el sospechoso fue interceptado por la dueña, quien ya había alertado al sistema 911.

Rápidamente, efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) llegaron al lugar. Aunque el hombre intentó negar su participación, las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda lo delataron. Al consultar sus datos en el sistema CIAC, se descubrió que el sujeto ya contaba con antecedentes penales y se encontraba bajo libertad bajo caución, lo que complicó su situación judicial.

El operativo culminó con la recuperación de los objetos robados y el traslado del detenido a la Subcomisaría de San Francisco de Álava, donde quedó a disposición de la justicia.