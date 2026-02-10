Embistieron y mataron a un policía tras robar camioneta

El robo de una camioneta en el partido de Quilmes activó una alerta y un oficial de la división Motorizada de la Policía Bonaerense respondió, dio con los sospechosos que escapaban en el vehículo sustraído y comenzó a perseguirlos. En ese contexto, los delincuentes embistieron la motocicleta del agente, que chocó y perdió la vida.

El choque fue ayer en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, y según medios locales hay dos sospechosos detenidos por el robo y la muerte del policía de la Bonaerense.

La víctima fue identificada como Alejandro Núñez y tenía 40 años.

Todo comenzó ayer en el cruce de Aristóbulo del Valle y San Luis, en el partido de Quilmes, cuando delincuentes robaron una camioneta. Ante la denuncia de lo sucedido, se irradió el alerta para dar con los ladrones y el vehículo sustraído.

Núñez fue uno de los policías que respondió al llamado y dio con la Chevrolet Tracker robada. Así comenzó a perseguir a los ladrones. Hay más de 7 kilómetros desde el lugar donde se produjo el robo hasta la esquina de Pierres y la avenida Manuel Belgrano, en la localidad de Villa Domínico, donde ocurrió el choque y la muerte del oficial.

Allí, en circunstancias que se investigan, los ladrones embistieron la motocicleta del policía, quien murió en el lugar del hecho.

En esa circunstancias, otros efectivos policiales de la Bonaerense que escucharon la alerta e iban tras los delincuentes, llegaron a la escena del siniestro vial.

"Se produjo un enfrentamiento y hay dos detenidos", ampliaron las fuentes del caso que investiga la UFI N°3 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

Los agentes lograron la aprehensión de dos sospechosos de 19 años y de 21, a pocos metros sobre la calle Pierres. Durante la detención se produjo un intercambio en el que uno de los detenidos resultó herido en el brazo, aunque según el parte policial se encuentra fuera de peligro.