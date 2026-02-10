“El Humahuaqueño” su historia, los plagios y anécdotas

Carlos Edmundo Saldívar volvió a Jujuy como cada año, para celebrar en Humahuaca el aniversario de la creación de "El Humahuaqueño", nuestro carnavalito, de autoría de su padre, Edmundo Saldívar. Esta pieza musical cumplió 85 años de éxito.

Tras el emotivo acto y espectáculo con músicos en vivo y el Ballet que lleva el nombre del homenajeado y que dirige Carina Gerónimo, Carlos recorrió los medios para hablar de la historia y los entretelones de esta obra que nos identifica en el mundo, y que tiene como dato más curioso, que su autor no conocía Humahuaca.

De visita por nuestro programa de streaming "El Matutino", de El Tribuno Plus, conversó con nuestros conductores Juan Bepre y Flor García, en la mañana de ayer.

"Mi padre -oriundo de Buenos Aires- no conocía Jujuy, ni conocía Humahuaca, pero a la casa de mi abuelo, iban muchos artistas muy importantes, como Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas, por ejemplo. Entre ellos iba un señor de Uquía, que pernoctaba en lo de mi abuelo, y le empezó a hablar a mi papá que en ese momento debía haber tenido 7 u 8 años, de los vientos coyas y le enseñó un poco el siku, la quena y el charango. Con ese recuerdo, a los 24 años de mi padre se le ocurre hacer 'El Humahuaqueño'", comenzó contando.

Rápidamente aporta otro dato interesante, y es que esta pieza nace en un tranvía, yendo de su casa a Radio El Mundo, donde fue guitarrista estable durante 21 años, para los radioteatros. "Sería más pintoresco decir que lo creó a la sombra de un cactus, pero no", dice risueñamente Carlos. Y en esa radio conoce a los hermanos Aramayo de Humahuaca, que fueron los primeros que llevaron la música del norte a Buenos Aires.

Luego Edmundo Saldívar recorrió el mundo llevando esta música, y muchos escenarios porque fue un gran guitarrista. "En aquella época, hasta 21 números por día acompañaba mi padre, de tango, de folclore, de música japonesa, etc, era uno de los mejores guitarristas de Argentina", expresa.

El éxito de "El Humahuaqueño" cuenta Carlos, que se debe a que un bailarín argentino, Joaquín Pérez Fernández, que hacía un cuadro de zarzuelas, se le ocurrió incluir una página argentina. Tras llegar a Francia, con mucho éxito, al mes y medio después había 200 grabaciones de "El Humahuaqueño". Luego siguió la gira por Oriente, y siguieron saliendo versiones en chino y también en turco. "Cuando Pérez Fernándes vuelve a la Argentina, mi padre fue agradecerle, y él le contestó, que el gradecido era él porque 'El Carnavalito' lo había llevado por dos años y dos meses, de gira por el mundo".

"Piensen que, en el 2003, Humahuaca es declarada Patromonio de la Humanidad, y ya en 1950, 'El Humahuaqueño' ya sonaba por el mundo. ¿Será que esa musiquita habrá tenido algo que ver?", reflexiona.

Habló también del Festival del Humahuaqueño que realiza en Buenos Aires desde hace 4 años junto con la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, que el último año reunió a 7.000 personas.

Las versiones

"Escuchar un tema que es pedido es una cosa, pero escuchar los plagios que se le han hecho a mi padre, es otra", dice ante la pregunta sobre la cantidad de grabaciones que tuvo este carnavalito, a lo largo de todos estos años y de todo el mundo.

"En 1956 se lo robó la banda de una cantante llamada Georgia Gibbs, y el tema se titula 'Kiss me another', que si lo buscan está en Youtube", cuenta. Y el último que hubo fue el de Pitbull, el cantante estadounidense, que, en 2018, en la apertura del mundial de fútbol en Brasil, junto a Jeniffer López y Claudia Leitte (que estaba contenta porque le habían llevado un tema "novedoso"), hay un abogado que está trabajando en eso. Lo más gracioso es que Sony manifestó que pensó que era una cosa que se cantaba en las canchas como algo popular, cuando ese mismo sello lo grabó en el '74, con Roberto Carlos", dice riéndose, porque entiende que las asociaciones de derecho de autor no funcionan como deberían.

Más datos curiosos

En el año1951 el famoso corredor argentino Juan Manuel Fangio ganá en Europa el primer campeonato mundial y cuando le entregan los laureles, de fondo sonaba "El Humahuaqueño", por una orquesta, cuenta y aclara que lo grabaron innumerables orquestas filarmónicas en todo el planeta.

En 1962, la única Miss Universo argentina, Norma Beatriz Nolan, sale vestida de coya en el concurso, con el carnavalito.

Las nuevas generaciones

Los sobrinos nietos de Carlos Saldívar, (hijos de su hermano), Ignacio (de 16 años) y Clara (18 años), fueron protagonistas también este año, en el homenaje.

"Son excelentes músicos -dice orgulloso- Ignacio toca muy bien el piano y de avanzada. E hizo en el festival en Buenos Aires, una versión de 'Misionera', y fue muy ovacionado". Lo mismo sucedió este fin de semana en la presentación que hicieron junto a Carlos en el Monumento a los Héroes de la Independencia en Humahuaca.