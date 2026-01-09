Persecución, vuelco y furioso tiroteo en Merlo

Un operativo policial desplegado este jueves en Merlo, en el conurbano bonaerense, permitió recuperar un auto robado tras una violenta persecución que incluso contó con un brutal tiroteo en una zona llena de negocios y transeúntes. El incidente involucró a dos personas armadas que circulaban en una motocicleta cuando interceptaron y sustrajeron un Toyota Etios. Vecinos de la zona notificaron de inmediato la situación a un patrullero que realizaba recorridas preventivas, lo que desencadenó la intervención de la policía local.

Los agentes lograron visualizar el automóvil robado a los pocos minutos del aviso. Comenzó entonces una persecución por distintas calles de Merlo.

Durante la huida, los sospechosos impactaron contra una Ford EcoSport manejada por una mujer de 50 años. Fuentes policiales precisaron que la conductora no sufrió lesiones a raíz de la colisión, lo que fue corroborado en el lugar por personal de salud.

Sin embargo, el escape no se detuvo tras el choque. Los ocupantes del Etios continuaron la fuga hasta que, en una maniobra brusca, el vehículo volcó. Esta secuencia se puede apreciar en el principio del video que encabeza esta nota, en el que también se ve cómo queda detenido por unos segundos, mientras dos oficiales apuntan con sus pistolas, pero luego vuelve a arrancar, ya que había logrado caer sobre sus ruedas.

Tras ese accidente, uno de los sospechosos abandonó el auto y disparó con un arma de fuego contra los uniformados. La policía respondió para proteger su integridad y la de los presentes, según consta en la información oficial.

A pesar del intercambio de disparos, no hubo heridos ni entre los agentes ni entre los civiles que se encontraban en la zona. En el video se observa cómo incluso una bala impacta contra una pila de gaseosas que se encontraba en la vereda de un local.

Los individuos lograron escapar a pie, dejando el Toyota Etios abandonado en otra zona del distrito. Un segundo rastrillaje permitió ubicar el automóvil, aunque ya sin ocupantes. Es por eso que, de momento, la búsqueda de los responsables continúa y el hecho quedó bajo investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón tomó intervención en el caso y caratuló la causa como robo, hallazgo automotor y resistencia a la autoridad. El procedimiento policial recibió aval de la fiscalía, que no dispuso ninguna medida contra los efectivos actuantes. Se esperan avances en la investigación para identificar a los autores del hecho y esclarecer los detalles del operativo.