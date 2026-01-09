19°
Nacionales

El conmovedor rescate de un perro encadenado en medio del incendio

En pleno avance del incendio forestal que afectó viviendas y miles de hectáreas, brigadistas lograron rescatar a un perro que permanecía atado en medio del incendio en Puerto Patriada.

Viernes, 09 de enero de 2026 19:45

El fuego avanza sin piedad desde el inicio del 2026, la zona patagónica sufre la intensidad de los incendios forestales, brigadistas trabajan sin cesar para mitigar el avance del fuego. 

Ayer un video captado en la zona de Puerto Patriada, provincia de Chubut, se viralizó por el emotivo rescate de un perrito. El animal fue hallado en un escenario devastado, completamente rodeado de cenizas y restos calcinados. Exhausto y deshidratado, había sobrevivido de manera casi milagrosa al incendio.

Los combatientes le brindaron agua, lo mojaron para reducir su temperatura corporal y lo retiraron rápidamente del área de riesgo.

De acuerdo a información oficial, el incendio se inició el lunes 5 de enero, cerca de las 15 horas, a pocos metros del acceso a Puerto Patriada. Las primeras pericias sostienen que el foco ígneo habría sido provocado de manera intencional mediante el uso de líquidos acelerantes.

