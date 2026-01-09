Corte total de tránsito por la instalación de la pasarela peatonal en el Xibi Xibi

El municipio capitalino informó a la población en general y, en particular, a los señores conductores, que el próximo sábado 10 de enero se llevará a cabo un corte total del tránsito vehicular sobre el Puente Canónigo Gorriti.

La medida responde a las obras de instalación de una pasarela peatonal sobre el Parque Lineal Xibi Xibi, en el sector correspondiente a la altura del mencionado puente. El corte se extenderá desde las 07:00 hasta aproximadamente las 18:00 horas, período durante el cual no se permitirá la circulación vehicular por ese tramo.

Desde el área municipal se informó que se dispondrá la señalización preventiva correspondiente, como así también la presencia de personal del Cuerpo de Inspectores, quienes estarán apostados en el lugar para ordenar la circulación y brindar las indicaciones necesarias a los conductores.

Asimismo, se solicita a los automovilistas prestar especial atención a las indicaciones del personal y circular con precaución, utilizando vías alternativas, a fin de evitar inconvenientes y contribuir al normal desarrollo de los trabajos previstos.