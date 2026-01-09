21°
Informacion General

Aumenta el valor del estacionamiento medido en la ciudad

La Municipalidad capitalina informó que, desde este sábado 10 de enero, regirán nuevas tarifas para vehículos y motos. 

Viernes, 09 de enero de 2026 11:32

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó oficialmente un incremento en el valor del estacionamiento medido y tarifado, que entrará en vigencia a partir de este sábado 10 de enero.

La medida, establecida conforme a las ordenanzas N° 8239/2024, N° 8116/2024 y el artículo 106° de la ordenanza N° 8239/2025, modifica los importes de la siguiente manera:

  • Vehículos en Zona 1: $1.080 por hora.

  • Vehículos en Zona 2: $810 por hora.

  • Moto vehículos: $405 por hora.

  • Tarjetón virtual para vehículos, el nuevo precio es de $118.800.

  • Tarjetón virtual para moto, el valor será de $38.475.

Desde la dependencia municipal señalaron que el ajuste responde a lo estipulado en el marco normativo vigente y tiene como propósito la optimización y el ordenamiento del tránsito en la ciudad. El llamado está dirigido a la población en general y a los conductores en particular para que tomen conocimiento de los nuevos valores a partir de la fecha indicada.

