Jujuy Básquet perdió en el final en Santa Fe

No fue el inicio de año esperado. Jujuy Básquet cayó en su visita a Sportivo Suardi en Santa Fe 86-80 en encuentro correspondiente a la fecha 12 de LaLiga Argentina por la Conferencia Norte con el control de los jueces Fabio Alaniz, Romina Morales.

Los parciales fueron, primero el local: 24-21, 15-15, 22-20 y 25-24.

Los “cóndores” tuvieron un buen inicio, ya que en un minuto se puso 5-0, con un juego rápido y ágil, aunque los de Suardi intentaron acortar la diferencia desde el perímetro con Braida y Calderón más allá que la ventaja seguía para la visita 14-9. Pero el ingreso de Nahuel Fino favoreció a los santafesinos que se fueron al primer descanso corto 24-21.

El segundo período, fue de bajo goleo, con 7 minutos jugados hubo un parcial de 11-7, el local ganaba 35-28. Con un par de triples de Stehli la visita reaccionó y el primer tiempo quedó para Sportivo 39-36, con empate en 15 el segundo cuarto.

Comienzo equilibrado del segundo tiempo, cinco minutos jugados la visita logró un parcial 8-7 y lo perdía por 2 puntos, en un juego de mucha defensa y mediocres ataques. Un buen pasar del local pasándose muy bien la bola le permitió sacar diferencia de 7. A puro perímetro y con Ibarra como estandarte la visita se puso a 1 punto cuando quedaba un minuto y medio para el cierre. Pero Suardi mejoró y estiró la ventaja 61-56.

Rápida respuesta de Jujuy Básquet en el inicio del último cuarto, parcial 6-0 y arriba por uno. Sportivo le contestó con dos triples consecutivos, Fino y Braida, para pasar a ganar 77-72. La diferencia de cinco puntos se sostenía, a tres minutos del final, Jujuy Básquet siempre fue al frente, otra vez se puso en la mínima diferencia 74-73, con algo más de dos minutos y medio por jugar. El local tuvo un mejor cierre con importante aparición de Braida y se quedó con el juego 86-80.

Este sábado, desde las 21, los “cóndores” visitan a San Isidro en Córdoba por la fecha 13 de LaLiga Argentina. Será otra parada complicada ante el puntero de la Conferencia Norte.