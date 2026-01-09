21°
Crisis en Venezuela
Donald Trump
turistas
Jujuy Basquet
Estacionamiento medido
Chubut
swap
Enero 2026
PERICO
Festival y Concurso del Tamal
Informacion General

Rescatan a turistas en la localidad de Paicone

Turistas italianos sufrieron un percance en el río San Juan.

Viernes, 09 de enero de 2026 10:42

Una pareja de turistas italianos que recorría la región de la Puna vivió un momento de angustia este jueves al quedar atascada su camioneta en el cauce del Río San Juan. La intervención coordinada de la Policía de la Unidad Regional 5 y vecinos de la localidad de Paicone fue clave para resolver la situación sin mayores consecuencias.

El incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando el matrimonio intentaba cruzar el río y su vehículo quedó imposibilitado de seguir. Alertados sobre la situación, efectivos policiales se movilizaron de inmediato hacia el lugar.

Al llegar, los oficiales trabajaron en conjunto con miembros de la comunidad de Paicone, quienes ofrecieron su apoyo logístico y conocimiento de la zona. Tras los esfuerzos coordinados, lograron liberar y sacar la camioneta del cauce, auxiliando a los turistas que, pese al percance, no reportaron lesiones personales.

La rápida acción evitó que el contratiempo turístico escalara, especialmente en una zona de características geográficas particulares como la Puna. El hecho destaca la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales para asistir a visitantes en situaciones de vulnerabilidad.

