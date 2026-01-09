22°
Municipios

Se constituyó el gobierno local de Tumbaya

Lo presidirá por dos años consecutivos el radical Javier Medina.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
AUTORIDADES | JAVIER MEDINA JUNTO A LOS VOCALES VÍCTOR PAZ CHOQUE, MARTÍN PAZ Y JOAQUÍN CRUZ.

Mediante una sesión especial anteayer, se formalizó el Consejo comunal de Tumbaya, presidido por el radical Javier Medina, quien de esta manera encaró su segunda gestión y con mayores expectativas por cumplir los proyectos, señaló el jefe comunal.

Convocada mediante la Resolución N° 05 CMT/2025, el Orden del Día incluyó la conformación formal del Consejo comunal y la toma de juramento de sus integrantes, acto desarrollado en la sede del edificio municipal y ante numeroso público.

En la presidencia del Cuerpo se desempeñará el oficialista Javier Medina (radical encolumnado en el Frente Jujuy Crece). Mientras que como vocal Secretario se designó a Víctor Paz Choque (Frente Jujuy Crece); Vocal 1 Martín Paz (Frente Jujuy Crece, opositor a Medina) y vocal 2° Joaquín Cruz (Frente Justicialista).

Medina tomó juramento a cada uno de los nombrados y de esa manera quedó debidamente constituido el gobierno local y en actividad, a pesar las vacaciones de verano, a la espera del inicio del Período de sesiones ordinarias.

En su breve discurso, Medina dijo que el legado es enorme y el desafío es tremendo, y que su nueva gestión estará regida por los buenos valores: confianza, compromiso, comunicación y trabajo en equipo.

 

Temas de la nota

