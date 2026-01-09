22°
Municipios

San Antonio adhirió a la modernización del Estado

Un acuerdo marco permitirá implementar acciones de mejora.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
LA MINISTRA ISOLDA CALSINA | JUNTO A ÁLVARO DE BEDIA Y MARCELO GENZEL.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización inició el año con el proceso de digitalización de un nuevo municipio. Con el objetivo de complementar y optimizar la calidad de los trámites y con ello, la eficiencia de los servicios, la municipalidad de San Antonio adhirió a la digitalización y modernización de procesos en beneficio de sus ciudadanos.

En el comienzo de este año, la ministra Isolda Calsina y el secretario de Gobierno Digital, Marcelo Genzel recibieron al intendente Álvaro de Bedia para formalizar un acuerdo marco de colaboración que establece el compromiso mutuo de implementar acciones orientadas a mejorar la gestión municipal y fortalecer la calidad de los servicios a través de herramientas tecnológicas y modelos innovadores.

Durante la reunión el intendente de Bedia destacó que: "San Antonio es un municipio con la puerta abierta al ciudadano y que este proceso será un acercamiento digital que reforzará esta impronta".

A su vez la ministra aseguró que este proceso permite el ahorro en papel y la recolección de datos para una mejor toma de decisiones en pos de una gestión transparente y cercana a la ciudadanía. De esta manera se busca transformar la gestión estatal, promoviendo mayor celeridad, transparencia y participación activa de la gente. Con estas acciones concretas cumplimos con los objetivos encomendados por el Gobernador de la Provincia Carlos Sadir que benefician a los jujeños.

 

