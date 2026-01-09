Real Madrid pegó de entrada, resistió y se metió en la final

El Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City, por el encuentro correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España. Con este sólido resultado deportivo, el “merengue” avanzó al último escalón de la competición y deberá medirse ante el Barcelona para definir al próximo campeón.

Los dos tantos del elenco comandado por el director técnico Xabi Alonso fueron realizados por el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo. Mientras que el único tanto del equipo de Diego Simeone llegó de la mano del noruego Alexander Sørloth.

El partido comenzó de manera inmejorable para el Real Madrid, que golpeó prácticamente desde el vestuario y condicionó el desarrollo del encuentro desde los primeros instantes. La intensidad inicial del conjunto blanco sorprendió al Atlético, que no logró acomodarse en el campo durante los minutos iniciales y sufrió la presión alta de su rival.

A los 2 minutos del primer tiempo, Federico Valverde capturó una pelota en la puerta del área y sacó un remate preciso que se metió junto a un palo, sorprendiendo a la defensa del Atlético y marcando el 1-0 tempranero. El gol reforzó la confianza del Real Madrid, que empezó a mover la pelota con criterio, dominando la posesión y manejando los tiempos del partido.

Con la ventaja, el conjunto "merengue" manejó mejor la posesión y el ritmo del juego, apoyado en la movilidad de su mediocampo y la profundidad por las bandas, donde logró generar varias aproximaciones peligrosas. El Atlético, por su parte, intentó reaccionar con presión alta y juego físico, buscando incomodar la salida rival, pero le costó generar situaciones claras durante el resto de la primera etapa y se fue al descanso en desventaja.

En el segundo tiempo, el desarrollo se volvió más intenso y abierto, con un Atlético decidido a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, el Real Madrid volvió a mostrarse efectivo y encontró el segundo gol a los 10 minutos del complemento, cuando Rodrygo encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y definió con calidad para estirar la ventaja y poner el 2-0.

La respuesta del Atlético no tardó en llegar: a los 13 minutos del segundo tiempo, Alexander Sørloth aprovechó una desatención defensiva y descontó para el equipo de Simeone, estableciendo el 2-1 y devolviendo la emoción al encuentro. A partir de allí, el partido ganó en tensión, con un ida y vuelta constante y un Atlético que empujó con orgullo.

En el tramo final, el conjunto rojiblanco fue en busca del empate con empuje, centros y cambios ofensivos, pero se encontró con un Real Madrid ordenado, firme en defensa y sólido en la gestión de los últimos minutos. Con experiencia y temple, el equipo de Xabi Alonso sostuvo la ventaja y selló el triunfo que le permitió meterse en la final de la Supercopa de España.