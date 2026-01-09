Maimará y Humahuaca inician sus vacaciones

En la plaza San Martín hoy desde las 17 el municipio maimareño lanzará su Temporada turística estival, mostrando el potencial del sector para captar la mayor cantidad de visitantes.

Además de dar la bienvenida a los visitantes, se programó la actuación de conjuntos folclóricos y cuerpos de danzas nativas, sorteo de regalos y vouchers de prestadores de servicios turísticos, también habrá ferias de artesanos y gastronómicos.

Ciudad Histórica

El municipio de Humahuaca también hoy desde las 11 en la plazoleta "Sargento Gómez" hará lo propio potenciando su estrategia para acaparar más visitantes, que llegaron desde el inicio del nuevo año para disfrutar de su belleza natural.

El secretario de Turismo municipal, Alexis Bolívar junto a la intendente Karina Paniagua recepcionarán a los primeros turistas, y durante el acto se sortearán viajes a las Serranía de Hornocal, se obsequiarán regalos y actuarán conjuntos folclóricos, cuerpos de danzas nativas y cuadrillas de copleros.