Fecha del NOA en Jujuy

Jujuy será sede de la quinta fecha del Campeonato Regional del NOA de Trialtón, en un escenario único como es el Dique La Ciénaga.

La competencia reunirá a atletas de toda la región, en modalidad individual y postas, combinando natación, ciclismo y pedestrismo.

La cita obligada para los amantes de esta actividad será el domingo 1 de febrero, siendo reservado por las distancias 750 metros (nada), 20 kilómetros (ciclismo) y 5 kilómetros (pedestrismo).

Ya se abrieron el período de inscripciones para los interesados en ser parte de este nuevo desafío. Los atletas deben registrarse en la página sportmetric.net, donde figuran todos los detalles al respecto.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes de la Provincia, continúa impulsando el desarrollo del triatlón y el crecimiento del deporte en el territorio.

Precisamente, se realizó una reunión de coordinación para el operativo de seguridad del triatlón en el marco de la quinta jornada del Campeonato Regional del NOA. El secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, recibió en su despacho a representantes de la Defensa Civil.

Durante el encuentro se destacó la importancia del trabajo articulado entre instituciones a través de un protocolo de seguridad para resguardar y salvaguardar a los competidores.

Participaron el director General de Emergencias, el coordinador de Defensa Civil de la Provincia y su equipo técnico del área de Planeamiento y Capacitación, Defensa Civil de El Carmen, Policía de Lacustre y Fluvial, al igual que el equipo técnico de la secretaría de Deportes y de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de El Carmen.

Algunas de las categorías serán juveniles damas y caballeros (16 a 19 años); mayores "A" damas y caballeros (20 a 29 años); mayores "B" damas y caballeros (30 a 39 años), mayores "C" (40 a 49 años); mayores "D" (50 a 59 años) damas y caballeros; mayores "E" (60 a 69 años) damas y caballeros y mayores "F" (de 70 años para adelante).

También habrá posta mixta para las diferentes divisiones con el fin que todos puedan competir en esta apasionante jornada que se viene el próximo mes en el dique La Ciénaga.