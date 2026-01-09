Detuvieron al ladrón que golpeó a una vendedora

La Justicia de la ciudad santafesina de Rosario confirmó la detención de Josué Alexis Urquia, el delincuente de 32 años que tenía orden de captura luego de un violento ataque a la empleada de una mueblería.

El hombre permanece detenido en la provincia Córdoba, donde cometió otro robo. La confirmación de que fue detenido ocurrió horas después de que el Ministerio Público de la Acusación difundiera un comunicado de búsqueda para dar con su paradero.

Urquia será trasladado a Rosario por disposición de la Justicia, que lo imputará formalmente por los hechos delictivos que cometió en la ciudad santafesina. El hombre tenía un amplio prontuario delictivo en al menos cinco provincias.

El fiscal Ramiro González Raggio, a cargo del MPA, advirtió que Urquia posee antecedentes penales desde 2011. El hombre tiene varias causas por robo en La Pampa, Santa Teresita, Buenos Aires, El Calafate, y otras localidades de Santa Fe.

El criminal ya había sido detenido en 2022 en la terminal de ómnibus de Córdoba Capital. En ese momento lo arrestaron por haberle robado dinero a los pasajeros.

Ese mismo año hizo algo parecido en un colectivo de larga distancia que iba desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia. Le robó dinero a una pasajera que estaba dormida. Cuando lo detuvieron, se constató que el delincuente llevaba 13 identidades falsas.

Su último ataque

El hecho que prendió las alarmas y llevó a la detención de Urquia, fue un brutal ataque a una vendedora de una mueblería. Ocurrió el 31 de diciembre y fue registrado por las cámaras de seguridad.

Urquia entró al local y cuando la joven de 23 años que atendía se dio cuenta de que tenía una actitud sospechosa y le pidió que se fuera.

En ese momento, el agresor se abalanzó sobre ella e intentó abusar de ella. La chica se resistió y se desencadenó un violento episodio de forcejeos, golpes y gritos.