PRIMERA NACIONAL
regional
Global Game Jam
san Luis
boxeo
Bolivia
ENTREVISTA JUAN CABRERA
robos
Frente Jujuy Crece
Supercopa de España

Municipios

Descuentos de hasta el 45% en los tributos municipales

En el Impuesto Automotor se puede acceder a esa rebaja. En el caso de Barrido y Limpieza llega hasta el 35%.

Viernes, 09 de enero de 2026 00:00
AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN 1328 | EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DEL MUNICIPIO CAPITALINO.

A partir del 15 de este mes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá en vigencia el Pago Anticipado 2026 de Impuestos, una modalidad que permite a los contribuyentes acceder a importantes beneficios y descuentos. La iniciativa estará disponible en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar, facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro.

En el caso del Impuesto Automotor, quienes adhieran podrán acceder a un 30 por ciento de descuento por pago anticipado, un 10 por ciento adicional por buen contribuyente y un 5 por ciento extra por pago en línea, alcanzando así un descuento total de hasta el 45 por ciento.

Para la Tasa de Barrido y Limpieza, se otorgará un 20 por ciento de descuento por pago anticipado, un 10 por ciento por buen contribuyente y un 5 por ciento adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35 por ciento.

Finalmente, en lo que respecta a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (Tissh), los contribuyentes podrán obtener un 10 por ciento de beneficio tributario y un 10 por ciento por buen contribuyente, alcanzando un descuento total del 20 por ciento.

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

Para pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, realizando dicha operación de manera presencial en cualquiera de las bocas de cobro de la ciudad.

Bocas de cobro

Los horarios y las bocas de atención dispuestos para el pago presencial son los siguientes: de 7 a 18, Edificio Rentas, avenida Hipólito Yrigoyen Nº 1328; Edificio "Dr Raúl Alfonsín" (Central), avenida El Éxodo Nº 215; Delegación de Alto Comedero, avenida Forestal Nº 1999 y Cementerio El Salvador, avenida Italia s/n.

En tanto que de 7 a 13 y de 15 a 21, Mercado de Concentración y Abasto, avenida Almirante Brown Nº 360; de 8 a 13 y de 14 a 19, Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio), avenida 9 de Julio esquina Espora; de 8 a 14, Centro Deportivo Municipal Nº 1, Parque San Martín, avenida España, y de 7 a 13, en el Mercado Santa Rosa, Napoleón A Soto Nº 178.

Sube mañana el estacionamiento

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó a la población en general y a los conductores en particular, que a partir de mañana sábado 10 de enero se incrementará el valor del estacionamiento medido y tarifado en San Salvador de Jujuy, según lo estipulado en las ordenanzas N° 8.239/2024, N° 8.116/2024 y el artículo 106° de la ordenanza N° 8.239/2025.

Detalló que las tarifas serán las siguientes, por cada hora: vehículos Zona 1 (centro de la ciudad) 1.080 pesos; vehículos Zona 2 (parque San Martín, barrio Gorriti y sector de la exterminal de ómnibus), 810 pesos, y moto vehículos, 405 pesos; por mes, tarjetón virtual para vehículos, 118.800 pesos, y tarjetón virtual para moto vehículos, 38.475 pesos, montos que ya tienen un descuento del 15%.

 

