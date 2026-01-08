Continúa el corte de agua en varios barrios de la ciudad

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que la restitución del servicio, iniciada el miércoles 7 para trabajos de optimización en la red troncal, sufrió demoras. Si bien estaba planeada para las primeras horas del jueves, finalmente se reprogramó para comenzar de manera gradual a partir del mediodía de hoy.

La normalización será progresiva y no simultánea en todos los sectores. Los barrios afectados por la interrupción son: Marcelino Vargas, Los Perales, Chijra, Campo Verde, Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerillas, AMPUAP 5 y Las Moras. El regreso del agua en estas zonas dependerá del comportamiento de la red y del consumo en cada una.

Mientras se estabiliza el servicio por tuberías, la empresa mantiene un operativo especial con camiones cisterna en puntos fijos y espacios comunitarios de los barrios más afectados, como la Plazoleta Belén en San José de Chijra, la cisterna de Alto La Viña, el Geriátrico San Agustín en Bajo La Viña y el CAPS de Higuerillas, entre otros.

Para consultas y pedidos en tiempo real, la empresa habilitó un contacto vía WhatsApp al número 388-4565229. Se recomienda a los vecinos tener paciencia y hacer un uso responsable del agua a medida que el servicio se va regularizando.