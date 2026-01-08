Según confirmó de manera oficial el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El anuncio se da en un contexto de fuerte tensión internacional tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

El dirigente oficialista calificó la medida como un "gesto para la paz" destinado a distender la crisis política que atraviesa la nación caribeña. Rodríguez precisó que las liberaciones alcanzan a un "número importante" de ciudadanos que permanecían bajo custodia del Estado.

Operativo en curso

El titular del Parlamento venezolano evitó brindar precisiones sobre la identidad de los beneficiados o la cifra exacta de liberados, aunque subrayó el carácter inmediato de la disposición:

Inmediatez : "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", afirmó el funcionario durante su intervención ante los medios.

Impacto social: la noticia generó una rápida reacción en los familiares de los detenidos, quienes mantienen vigilias y protestas en Caracas a la espera de confirmaciones oficiales sobre los nombres que integran las listas de excarcelación.

La medida es interpretada por diversos analistas como un intento del oficialismo residual por abrir canales de diálogo o aliviar la presión internacional, en una semana marcada por hitos judiciales determinantes para la cúpula del gobierno de Caracas en tribunales de los Estados Unidos.

Venezuela liberó a los primeros presos políticos

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó este jueves que los cinco ciudadanos españoles liberados en Venezuela ya se encuentran en vuelo hacia España.

“Vuelan ya hacia España los 5 compatriotas liberados hoy en Venezuela. Pronto estarán en casa con sus seres queridos”, anunció Albares a través de sus redes sociales.

El canciller español señaló que mantuvo contacto directo con los liberados para expresarles su satisfacción por la noticia.

“He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, afirmó.

Albares agradeció especialmente a la embajada de España en Caracas y a todas las personas e instituciones que colaboraron para hacer posible la excarcelación y repatriación de los ciudadanos