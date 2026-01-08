Arrancá el 2026 arriba de un Nissan

Fiani comienza el año con importantes novedades y beneficios exclusivos para quienes buscan renovar o adquirir un vehículo durante este verano.

“Arrancamos enero con todo, brindando beneficios reales a la gente y mostrando todas las novedades que Nissan ofrece en su línea completa, tanto en pick-ups como en autos sedán y SUV”, explicó Aldo Bermúdez, asesor de ventas del concesionario.

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de comprar unidades a precio 2025 y patentarlas en 2026, con bonificaciones que alcanzan hasta los 10 millones de pesos, una oportunidad destacada para el inicio del año. “La idea es que la gente se acerque, se asesore y podamos adaptar la propuesta al bolsillo de cada cliente”, señaló.

Sistema llave por llave y toma de usados

Fiani trabaja con el sistema llave por llave, tanto para venta directa como para planes de ahorro, tomando vehículos usados como parte de pago. Los autos son operitados y tasados con valores competitivos, lo que permite a los clientes renovar su unidad y acceder a modelos superiores.

Aldo Bermúdez, asesor de ventas de Fiani, concesionario oficial Nissan en Jujuy

Planes de ahorro y modelos disponibles

Los planes de ahorro están disponibles en toda la gama Nissan, incluyendo:

Frontier

Versa

Kicks y la nueva Kicks

Sentra

X-Trail



Entre los beneficios, se destaca la posibilidad de ingresar al plan pagando la primera cuota junto con la suscripción a mitad de precio, además de regalos y bonificaciones al iniciar la financiación de fábrica.

Entrega de unidades

Venta directa: entrega inmediata, con un plazo aproximado de 7 días hábiles.

Planes de ahorro: posibilidad de adjudicar desde la cuota número dos, con entrega estimada a los 60 días posteriores a la adjudicación.

Financiación y feria de usados

El concesionario mantiene su feria de usados, que viene registrando ventas exitosas, y ofrece financiación de hasta 22 millones de pesos a tasa 0% para vehículos 0 km. En el caso de Nissan Frontier, los descuentos superan los 10 millones de pesos, sumando además accesorios de regalo.

“Es un combo completo que vale la pena conocer. Invitamos a la gente a acercarse porque se va a llevar una gran sorpresa”, afirmó Bermúdez.

Dónde encontrarlos

📍 Dirección: Colector Húsares 1806

🕒 Horarios de atención: Lunes a viernes: 8:30 a 20:00 hs (horario corrido) Sábados: 9:00 a 13:00 hs