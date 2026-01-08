24°
Se viene el cuarto Encuentro Solidario

Organizado por Santa Rosa para recolectar juguetes.

Jueves, 08 de enero de 2026 00:00

Se viene el 4º Encuentro Solidario de newcom, denominado "Un Juguete por una sonrisa".

El próximo sábado, en canchas de la Universidad Nacional de Jujuy ubicadas en avenida Bolivia de esta capital, se llevará adelante este tradicional petit certamen, organizado por referentes de Newcom Santa Rosa, con el objetivo de promover el deporte y la solidaridad.

La iniciativa tiene como fin recolectar juguetes que serán donados al Hospital de Niños de San Salvador de Jujuy, llevando alegría y acompañamiento a los más pequeños.

La cita será de 10 a 17, no teniendo costo la inscripción de los equipos que quieran ser parte de la convocatoria.

El único requisito que se solicitó fue colaborar cada integrante de los respectivos planteles con un juguete en buen estado.

Desde la Secretaría de Deportes de la Provincia también se acompaña a esta feliz iniciativa y se destacó que las propuestas de estas naturaleza fortalecen el compromiso social a través del deporte, invitando a los equipos provinciales a decir presente.

 

