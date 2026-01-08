Purmamarca cerró el año con balance positivo

La Municipalidad de Purmamarca cerró el 2025 con un balance positivo por todas las acciones desarrolladas en beneficio de la comunidad, entre ellas actividades culturales, educativas, recreativas, obras públicas y otras enmarcadas en distintos programas de la gestión.

Junto a su equipo de trabajo el intendente Humberto López desde que asumió al frente del municipio sostuvo que no era conveniente mirar al costado y que una buena gestión se lograba trabajando y asumiendo el compromiso con los vecinos.

Reconoció que el año pasado por el contexto económico nacional y que aún se mantiene a pesar de los anuncios que realiza Nación sobre una mejora, no fue fácil administrar el municipio, por lo que destacó la colaboración del Gobierno provincial.

La administración responsable de los recursos le posibilitó cumplir con los servicios demandados por los vecinos y avanzar con una serie de obras necesarias mejorando la calidad de vida de los purmamarqueños.

Más adelante López dijo sentirse complacido por ser protagonista de un proceso que hizo de la política una herramienta de transformación y un proceso de desarrollo con una amplia visión humana y equitativa.

Y aseguró que su gestión continuará con una política de obras, servicios y fortaleciendo aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad.