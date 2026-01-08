Palpalá exige la intervención de organismos de Nación

Ante la llegada de la temporada de fuertes lluvias, la Municipalidad de Palpalá puso el foco en una problemática persistente: la falta de mantenimiento en zonas de jurisdicción nacional que pone en riesgo la seguridad de los vecinos. El intendente Rubén Eduardo Rivarola encabezó un reclamo formal ante la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Belgrano Cargas y Logística, exigiendo soluciones definitivas para los desbordes pluviales.

A pesar de que el municipio mantiene un despliegue de emergencia preventivo junto a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, la magnitud del caudal que baja desde Alto Comedero y Los Alisos supera la capacidad de respuesta local si no se cuenta con el respaldo de organismos nacionales.

"Puntos críticos"

El principal foco de conflicto se sitúa en el Arroyo Las Martas, particularmente en la calle Zenarruza (barrio Carolina) y el tramo de la calle Evaristo Carriego esquina Mariano Moreno. En estos sectores, el agua debe fluir por debajo de las vías del tren y a través de las colectoras de la ruta nacional 66, áreas que hoy se encuentran obstruidas.

Luis Moreno, jefe de Gabinete local, fue contundente respecto a la situación: "Constatamos que el paso bajo nivel de las vías del tren, que es el escurrimiento natural, estaba totalmente taponado. Hemos realizado numerosos trámites con Belgrano Cargas, responsables del área, pero no hemos obtenido respuesta".

CONDUCTOS BLOQUEADOS | INSTAN A LOS VECINOS A NO ARROJAR RESIDUOS.

Basura y vegetación

El problema se agrava por la acumulación de residuos, árboles y "pasto cubano" que son arrastrados desde zonas altas y terminan obstruyendo los puentes en: avenida Libertad y calle Remedios de Escalada, colectoras de la RN66 en los barrios Antártida Argentina y San José, y barrios General Savio y Las Tipas.

Si bien los trabajos preventivos del municipio lograron que, hasta el momento, no haya familias evacuadas -manteniendo la tendencia de los años 2024 y 2025-, la preocupación crece de cara a los pronósticos climáticos de enero y febrero.

Autogestión municipal

Ante el silencio de los organismos nacionales, el municipio está gestionando permisos especiales para intervenir con maquinaria propia en terrenos federales. Entre las medidas anunciadas, se evalúa la contratación de una retroexcavadora de brazo largo para limpiar el desagüe bajo las vías férreas, una tarea técnica compleja que debería realizar Nación.

Además, se solicitó a Vialidad Nacional el mantenimiento urgente de las banquinas y el asfalto de las colectoras, que presentan un avanzado estado de deterioro producto del constante flujo hídrico.

Desde el ejecutivo municipal aseguraron que no cesarán en los reclamos: "La falta de acción de estos organismos perjudica directamente a nuestros vecinos. Seguiremos insistiendo para obtener las soluciones a largo plazo que Palpalá necesita", concluyó Moreno.